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19 листопада 2024, 17:05

Громади Харківщини отримали генератори та спецтехніку від Німеччини

19 листопада 2024, 17:05
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фото: ОВА
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Нещодавно Харківська область отримала генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Допомога стала можливою завдяки співпраці Харківської ОВА, уряду Німеччини, посольства Німеччини в Україні та Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини.

До складу партії увійшли 11 генераторів потужністю 22–80 кВт, 3 підйомні платформи, 2 причепи з освітлювальними щоглами й генераторами, 6 занурювальних насосів і колісний навантажувач. Техніку розподілили між громадами Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, співпрацю з урядом Німеччини налагодили ще на початку 2022 року. Завдяки активному діалогу, Німеччина системно допомагає громадам Харківщини спецтехнікою.

"Наразі для нас пріоритетне завдання – забезпечення сталого проходження опалювального сезону, особливо на деокупованих територіях. Ми вдячні нашим партнерам за чергову партію такої вагомої допомоги. Загальна вартість генераторів та будівельної техніки становить близько 40 мільйонів гривень", – зазначив Синєгубов.

Спецтранспорт допоможе швидше ліквідовувати наслідки обстрілів і підсилить комунальні підприємства. Зокрема, генератори та техніку передадуть Балаклійській і Ізюмській громадам.

"Для нас це вагома допомога, адже обидві громади зазнали серйозних руйнувань внаслідок дій ворога”, – додала заступниця начальника Ізюмської РВА Світлана Швід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Також нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

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