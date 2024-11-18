Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі

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Харківська обласна військова адміністрація продовжує співпрацю з міжнародними організаціями для забезпечення потреб жителів регіону

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Нещодавно завдяки оперативній комунікації влади регіону та керівництва Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі, область вже отримала понад 100 генераторів різної потужності, ноутбуки для школярів та автобус для евакуації цивільного населення.

Наступна партія гуманітарної допомоги може включати генератори для котелень та медичне обладнання для лікарень. Також планується посилена підтримка евакуйованих цивільних із прифронтових територій.

"Сьогодні наша головна мета — забезпечити сталу роботу критичної інфраструктури, навіть при відключеннях електроенергії. Дякуємо іноземним організаціям за підтримку та увагу!", — зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.