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05 грудня 2024, 12:21

Міжнародні партнери підтримують Харківщину в зміцненні системи опалення

05 грудня 2024, 12:21
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фото: ОВА
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Харківська ОВА продовжує активну співпрацю з міжнародними партнерами та благодійними фондами для зміцнення й децентралізації системи опалення в регіоні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

Для забезпечення теплопостачання обласному центру необхідно 450 когенераційних установок. Це обладнання дозволить забезпечити стабільне постачання тепла в разі ворожих атак на критичну інфраструктуру. Ці питання обговорили на зустрічі начальника ОВА Олега Синєгубова з послом Австрії Арадом Бенкьо.

"Завдяки роботі з дитячим фондом ЮНІСЕФ, в Пісочинської тергромади встановили 2 модульні котельні, що дозволить забезпечити жителів міста сталим теплопостачанням. Це реалізація Плану внутрішньої стійкості країни президента Володимира Зеленського за пунктами "Енергетика" та "Безпека". Паралельно з цим забезпечуємо жителів населених пунктів, де відсутнє централізоване теплопостачання, паливною деревиною та балонами зі скрапленим газом за співфінансування іноземних донорів", – зазначив Олег Синєгубов.

Крім того, під час зустрічі окрему увагу приділили розмінуванню сільськогосподарських земель. Наразі в області потенційно заміновані близько 574 тисяч гектарів. Завдяки піротехнічним підрозділам уже очищені понад 9,3 тисячі гектарів, а в роботах задіяні близько 18 іноземних компаній. Для підвищення ефективності обговорили питання забезпечення підрозділів вітчизняними машинами для механізованого розмінування.

"Питання щодо закриття потреби в енергетичній галузі та посилення напрямку гуманітарного розмінування обговорюватимемо під час засідання профільної комісії найближчим часом. Переконаний, що рішення будуть позитивні", – повідомив Арад Бенкьо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Також нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.

Також міжнародні партнери передадуть Харківщині ще 111 генераторівдля опалювального сезону.

допомога опалення Харківська область Харківська ОВА міжнародні партнери
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