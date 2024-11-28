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Харківщина продовжує активну співпрацю з міжнародними партнерами для посилення матеріально-технічної бази регіону, зокрема через впровадження децентралізованих систем опалення

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

На Харківщині своєчасно розпочався опалювальний сезон: в роботу запущені усі котельні – 531, тепло подано до 100% будинків.

Водночас, в області продовжується робота з профільними міністерствами та міжнародними партнерами задля децентралізації систем опалення. Наразі на території регіону вже встановлені та введені в експлуатацію 27 когенераційних установок, ще 11 планують запустити до кінця року.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у 2025 році область отримає додаткове фінансування на посилення та децентралізацію системи опалення. Керівництву територіальних громад доручено підготувати відповідні проєкти для залучення коштів.

Також зазначається, що Харківщина забезпечена блочно-модульними котельнями на 55%: із наявних 70 установок вже встановлені 31. Водночас, об’єкти соціальної та медичної сфери, водо- та теплопостачання забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок знеструмлень. Загалом встановлений 1221 генератор, а запас паливно-мастильних матеріалів дозволяє забезпечити безперервну роботу обладнання понад три доби. Найближчим часом очікується поставка ще 111 генераторів від міжнародних партнерів.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА Іван Дудченко повідомив, що в області триває будівництво восьми блочних газових котелень за рахунок резервного фонду для Пісочинської, Слобожанської та Солоницівської громад. Завершення робіт очікується вже в грудні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Також нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.