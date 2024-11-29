Держава забезпечить житлом 160 родин ветеранів Харківщини, – Олег Синєгубов

фото: Харківська ОВА

Харківська ОВА продовжує реалізацію програм підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин відповідно до Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського в межах пункту «Політика героїв». Так, 160 родин ветеранів Харківщини отримають житло за кошти держави

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Як розповів Олег Синєгубов, у 2024 році на забезпечення житлом ветеранів та членів сімей полеглих військовослужбовців Харківщини із бюджету держави виділили 233 мільйони гривень. Ці кошти дозволяють забезпечити житлом 95 родин.

"За ініціативи Президента України Володимира Зеленського, ще 156,8 мільйона гривень із держбюджету надійдуть найближчим часом. Це дозволить забезпечити житлом ще 65 родин захисників та захисниць", — йдеться в повідомленні.

Окрім державних програм, на Харківщині діє обласна програма підтримки. На 2024–2028 роки її загальне фінансування становить 628 мільйонів гривень, із них на цей рік – 122 мільйони гривень.

"Дякуємо Уряду, зокрема Міністерству у справах ветеранів за принципову позицію у підтримці захисників та захисниць України!", – додав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати до 1 млн грн на створення або розширення власного бізнесу. Кошти виділяють у межах державної програми "Власна справа".