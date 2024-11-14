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14 листопада 2024, 08:12

Олена Шуляк: До 1 млн грн можуть отримати ветерани на створення та розширення свого бізнесу

14 листопада 2024, 08:12
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Ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати до 1 млн грн на створення або розширення власного бізнесу. Кошти виділяють у межах державної програми "Власна справа"

Про це повідомляє голова партії "Слуга Народу" й народний депутат Олена Шуляк.

Так, до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн може отримати ветеран, якщо його бізнес дає роботу одному, двом та чотирьом людям відповідно. Також ветеран має бути зареєстрований як ФОП мінімум три роки, якщо планує отримати великий грант – від півмільйона до 1 млн грн. А ось для дружини або чоловіка ветерана чи ветеранки передбачено до 250 тис. грн та до 500 тис. грн ­– це за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

Кошти можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини, послуги маркетингу та реклами, орендну плату, комерційну концесію. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом або офлайн у будь-якому відділенні "Ощадбанку". Повертати кошти гранту не треба, якщо виконати всі умови програми.

"Коли людина йде на війну, вона фактично залишає все – сім'ю, роботу, колектив, партнерів, тому завдання держави допомогти ветеранам та ветеранкам після фронту адаптуватися до цивільного життя, повернути все втрачене. І якщо він чи вона розуміють, що мають навички, здібності та ідеї, які можна монетизувати, ми маємо й допомогти їм започаткувати власний бізнес, допомогти стати у стрій на економічному фронті. І державна програма "Власна справа" – ідеальний помічник у цьому. В межах цієї програми ветерани та їхні родини отримали вже понад 550 млн грн на створення свого бізнесу в різних сферах: від продуктових магазинів до ферми, кузні й навіть реабілітаційного центру", – зазначає Олена Шуляк.

Вона додає, що ветеранська політика зараз перебуває в найголовнішому фокусі уваги Президента України Володимира Зеленського, Першої леді Олени Зеленської, Офісу глави держави, Кабінету міністрів, Верховної Ради й нашої партії "Слуга Народу".

"Українські захисники потребують не слів, а конкретних рішень, дій і можливостей. Ветерану потрібен шанс стати успішним підприємцем, лідером громади чи політиком національного рівня. Кожна гривня, вкладена в реінтеграцію ветеранів, повернеться через їхній внесок в економіку, політику та суспільне життя країни", – резюмує Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга Народу" та нардеп Олена Шуляк заявляла, що держава вже закупила й передала на фронт понад мільйон дронів, які раніше анонсував Президент Зеленський. Загалом до кінця цього року ЗСУ отримають 1,6 млн БпЛА різного спектра дії.

гранти бізнес Слуга народа ветерани Шуляк Олена Олексіївна
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