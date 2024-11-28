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28 листопада 2024, 15:18

Харківська ОВА підписала меморандум про співпрацю з Польською Гуманітарною Акцією

28 листопада 2024, 15:18
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фото: kharkivoda.gov.ua
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Харківська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з Польською Гуманітарною Акцією в Україні. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

Засади подальшої роботи обговорили під час підписання меморандуму про співпрацю.

В межах співпраці, як зазначається у повідомленні, волонтери організації надаватимуть психологічну та психосоціальну допомогу жителям деокупованих територій.

"Цільова аудиторія – люди похилого віку. Також благодійники долучаться до реалізації проєктів з ремонту пошкоджених адміністративних будівель і покращення умов в місцях компактного розташування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні партнери передадуть Харківщині ще 111 генераторів для опалювального сезону.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.

Польща гуманітарна допомога Харківська область Харківська ОВА міжнародні партнери
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