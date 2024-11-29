15:10  29 ноября
В Хмельницкой МСЭК объяснили, почему скандальная Татьяна Крупа до сих пор остается на должности
15:40  29 ноября
Силы обороны ударили по российской нефтебазе "Атлас": возникли пожары
13:33  29 ноября
В Украине ликвидируют издательство, которое работало более 100 лет
UA | RU
UA | RU
29 ноября 2024, 20:30

Государство обеспечит жильем 160 семей ветеранов Харьковщины, – Олег Синегубов

29 ноября 2024, 20:30
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Харьковская ОВА продолжает реализацию программ поддержки защитников, ветеранов и их семей в соответствии с Планом внутренней устойчивости страны Президента Владимиром Зеленским в рамках пункта «Политика героев». Так, 160 семей ветеранов Харьковщины получат жилье за средства государства

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Как рассказал Олег Синегубов, в 2024 году на обеспечение жильем ветеранов и членов семей павших военнослужащих Харьковщины из бюджета государства выделили 233 миллиона гривен. Эти средства позволяют обеспечить жильем 95 семей.

"По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского еще 156,8 миллиона гривен из госбюджета поступят в ближайшее время. Это позволит обеспечить жильем еще 65 семей защитников и защитниц", — говорится в сообщении.

Кроме государственных программ, в Харьковской области действует областная программа поддержки. На 2024-2028 годы ее общее финансирование составляет 628 миллионов гривен, из них на этот год – 122 миллиона гривен.

"Спасибо Правительству, в частности, Министерству по делам ветеранов за принципиальную позицию в поддержке защитников и защитниц Украины!", - добавил Олег Синегубов.

Напомним, ветераны и ветеранки, их жены или мужья могут получить до 1 млн грн на создание или расширение собственного бизнеса. Средства выделяют в рамках государственной программы "Собственное дело".

Синегубов Олег Васильевич ветераны Дом квартира государство жильё Харьковская ОВА
Польская организация помогла восстановить три места компактного проживания переселенцев в Харьковской области
28 ноября 2024, 17:47
Харьковская ОВА подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией
28 ноября 2024, 15:18
Энергонезависимость критических объектов: Харьковщина сотрудничает с международными партнерами
28 ноября 2024, 14:52
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Отключения света 30 ноября: в какие часы будут действовать графики
29 ноября 2024, 20:10
На Запорожье Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию российского ЗРК "Бук-М3"
29 ноября 2024, 19:45
Масштабный пожар в Одессе: возле моря сгорело заведение отдыха
29 ноября 2024, 19:00
В Тернопольской области спасли мужчину, которого засыпало зерном в элеваторе
29 ноября 2024, 18:53
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: разрушены 40 домов и гимназия
29 ноября 2024, 18:40
На Житомирщине в лицее взорвался котел: погиб человек
29 ноября 2024, 18:10
Одна из областей Украины полностью избавилась от общин УПЦ МП
29 ноября 2024, 17:46
В Киевской области горело предприятие: пострадал мужчина
29 ноября 2024, 17:31
ГБР разоблачило инженера энергопредприятия, оформлявшего фиктивные брони
29 ноября 2024, 17:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »