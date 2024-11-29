Государство обеспечит жильем 160 семей ветеранов Харьковщины, – Олег Синегубов

фото: Харьковская ОВА

Харьковская ОВА продолжает реализацию программ поддержки защитников, ветеранов и их семей в соответствии с Планом внутренней устойчивости страны Президента Владимиром Зеленским в рамках пункта «Политика героев». Так, 160 семей ветеранов Харьковщины получат жилье за средства государства

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Как рассказал Олег Синегубов, в 2024 году на обеспечение жильем ветеранов и членов семей павших военнослужащих Харьковщины из бюджета государства выделили 233 миллиона гривен. Эти средства позволяют обеспечить жильем 95 семей.

"По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского еще 156,8 миллиона гривен из госбюджета поступят в ближайшее время. Это позволит обеспечить жильем еще 65 семей защитников и защитниц", — говорится в сообщении.

Кроме государственных программ, в Харьковской области действует областная программа поддержки. На 2024-2028 годы ее общее финансирование составляет 628 миллионов гривен, из них на этот год – 122 миллиона гривен.

"Спасибо Правительству, в частности, Министерству по делам ветеранов за принципиальную позицию в поддержке защитников и защитниц Украины!", - добавил Олег Синегубов.

Напомним, ветераны и ветеранки, их жены или мужья могут получить до 1 млн грн на создание или расширение собственного бизнеса. Средства выделяют в рамках государственной программы "Собственное дело".