Польська організація допомогла відновити три місця компактного проживання переселенців на Харківщини

фото: kharkivoda.gov.ua

В Харківській області організація Польська Гуманітарна Акція в рамках співпраці з Харківською ОВА долучилася до відновлення низки об’єктів на деокупованих територіях регіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

За співпрацею з профільним кластером, благодійники відновили покрівлю та замінили вікна у трьох місцях компактного проживання, де мешкають вимушені переселенці.

"В подальшому плануємо розвивати напрямок оперативного відновлення. Наша головна думка – ще багато роботи попереду. Маємо охопити допомогою якомога більше людей на постраждалих і деокупованих територіях Харківщини", - зазначив уповноважений відділення Польської Гуманітарної Акції в Україні Мет’ю Шон Шредер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з Польською Гуманітарною Акцією в Україні.

Також повідомлялося, що міжнародні партнери передадуть Харківщині ще 111 генераторів для опалювального сезону.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.