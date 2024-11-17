Лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall

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Харківщина за результатами співпраці з міжнародними партнерами отримала 23 системи збереження енергії Tesla Powerwall для медичних закладів

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Нове обладнання — результат співпраці Харківської ОВА з проектом "Power for Health" благодійного фонду Євгена Пивоварова та за підтримки Direct Relief (США), Уряду Польщі, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства охорони здоров'я України", - зазначається у повідомленні.

Передано системи енергозбереження для ключових медичних установ регіону:

4 системи для Харківської обласної клінічної лікарні вартістю понад 930 тисяч грн.

11 систем для Центру екстреної медичної допомоги вартістю понад 2,5 млн грн.

5 систем для Обласної дитячої клінічної лікарні вартістю понад 1,1 млн грн.

3 системи для Харківського обласного кардіологічного центру вартістю майже 700 тис. грн.

Голова ОВА наголосив, що це обладнання допоможе зробити медзаклади більш автономними в умовах постійної загрози обстрілів енергооб'єктів.

Загалом для Харківщини вже передано 161 систему Powerwall.

Нагадаємо, раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та експерти Збройних Сил Литовської Республіки обговорили питання оборони населених пунктів, утримання рубежів та евакуації цивільного населення. Учасники засідання детально обговорили хід оборони Харкова та районних центрів області в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.