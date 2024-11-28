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28 ноября 2024, 14:52

Энергонезависимость критических объектов: Харьковщина сотрудничает с международными партнерами

28 ноября 2024, 14:52
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фото: ОВА
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Харьковщина продолжает укреплять материально-техническую базу объектов критической инфраструктуры с помощью международных партнеров

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Харьковская ОВА, при поддержке международных партнеров и профильных министерств, активно работает над обеспечением объектов критической инфраструктуры альтернативными источниками питания и необходимыми ресурсами для бесперебойной работы. Эти вопросы были рассмотрены на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На сегодня все объекты критической инфраструктуры, социальной и медицинской сферы оснащены более 1220 генераторами разной мощности. Оборудование снабжено горюче-смазочными материалами для бесперебойной работы по меньшей мере на трое суток. Кроме того, территориальные громады Харьковщины обеспечены 27 когенерационных установками, а в трех громадах продолжается строительство блочно-модульных котельных.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что приоритетом для Харьковской области является обеспечение тепла и водоснабжения даже при длительных обесточениях.

"Продолжаем тесную коммуникацию с профильными министерствами и международными партнерами для усиления материально-технической базы", – отметил чиновник.

В то же время, как сообщили в ОВА, в областном центре уже разработаны и согласованы альтернативные автобусные маршруты на случай перебоев в работе электротранспорта. При обесточивании систем водоснабжения будет обеспечиваться подвоз воды.

Директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких сообщил, что в городе создан дополнительный резерв Пунктов несокрушимости, которые готовы к развертыванию в случае чрезвычайных ситуаций. Все учреждения социальной и медицинской сферы городского подчинения обеспечены альтернативными источниками питания и будут продолжать работу при отключении электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Также международные партнеры передадут Харьковской области еще 111 генераторов для отопительного сезона.

инфраструктура электроэнергия Харьковская область Харьковская ОВА международные партнеры энергоснабжение
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