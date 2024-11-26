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26 листопада 2024, 11:30

Харківщина за підтримки міжнародних партнерів запустила три хаби для ВПО з прифронтових громад

26 листопада 2024, 11:30
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фото: Харківська ОВА
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З травня 2024 року Харківська ОВА у координації з міжнародними партнерами запустила Вовчанський, Липецький та Курилівський хаби. У центрах підтримки вже зареєструвалося більше 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

"В профільних хабах людям надається медична, матеріальна, юридична та інша підтримка. У разі необхідності — тимчасове житло в місцях компактного розташування. Хаби — ефективний формат для підтримки наших людей, тому плануємо і далі розширювати мережу", — зазначив Олег Синєгубов.

Він додав, що з травня поточного року з Липецького, Вовчанського, Куп’янського та Борівського напрямків евакуювали майже 22 тисячі осіб.

Олег Синєгубов зауважив, що в межах пунктів "Громади" і "Людський капітал" Плану внутрішньої стійкості країни Володимира Зеленського Харківщина продовжує реалізовувати завдання Президента з працевлаштування переселенців.

Так, Харківщина перебуває у двійці лідерів у реалізації Програми компенсації роботодавцям витрат на оплату праці працевлаштованих ВПО. Програмою вже скористалися 539 роботодавців регіону. Вони отримали компенсацію на загальну суму 26,7 мільйонів гривень за працевлаштування 1338 вимушених переселенців.

Нагадаємо, у Лозівській громаді Харківщини благодійники відкрили простір для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та місцевим жителям "Ментал Хаб".

Днями громадський центр підтримки "Ментал Хаб" також відкрили у Барвінковому Ізюмського району. Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між БО "Світло Надії" та Барвінківською міськрадою новий центр розташувався на базі місцевого будинку культури.

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