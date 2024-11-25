Двом громадам Харківщини міжнародні партнери допоможуть з відновленням інфраструктури

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На Харківщині впроваджують ініціативу "Відновлення та підтримка громад", яку реалізуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Про це повідомляє в Мінреінтеграції, інформує RegioNews.

Партнери допомагатимуть жителям Валківської і Берестинської громад. Там відремонтують школи, дитячі садочки, соціальні та культурні заклади.

Разом із цим МОМ підтримуватиме жителів цих громад у сфері психічного здоров’я. Проєкт передбачає і надання грантів на підтримку місцевих громадських організацій і проводитиме тренінги для подальшого залучення інвестицій.

Нагадаємо, раніше до Ізюма з моніторинговим візитом завітала делегація представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та благодійної організації ADRA Ukraine. Для жителів організували видачу продуктових наборів.