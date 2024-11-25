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25 листопада 2024, 19:55

У Лозовій на Харківщині будують укриття для 500 школярів

25 листопада 2024, 19:55
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фото: Олег Синєгубов
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У Лозівській громаді Харківської області триває будівництво укриття на території місцевого ліцею. У ньому одночасно зможуть перебувати 500 школярів та педагогічних працівників

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Будівництво великого укриття у Лозовій — це важливий крок для безпечного й безперервного освітнього процесу. Загальна вартість проєкту сягає понад 102 млн грн, з яких понад 92 млн грн — це державна субвенція.

Зазначається, що в громаді загалом здобувають освіту 7711 учнів.

"Лозова активно приймає внутрішніх переселенців, тому створити безпечні й комфортні умови для офлайн навчання — стратегічне завдання Харківської ОВА. Розбудова безпечної освітньої мережі на Харківщині — реалізація Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського. У межах пунктів "Безпека" і "Людський капітал" Харківська ОВА продовжуємо розвивати освітню галузь”, — наголосив Олег Синєгубов.

Він подякував Офісу Президента України та Уряду за високу увагу та постійну підтримку Харківщини.

Нагадаємо, днями простір для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та місцевим жителям "Ментал Хаб" відкрили благодійники у Лозівській громаді Харківщині.

строительство Синєгубов Олег Васильович Харківська область укриття Харківська ОВА школярі
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