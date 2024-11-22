Служба розшуку Червоного Хреста продовжує допомагати на Харківщині

фото: Український Червоний Хрест

Про це передає RegioNews із посиланням на Український Червоний Хрест.

З початку повномасштабної війни в Україні значно зросла кількість запитів на пошук зниклих безвісти та полонених. У Харківській області також багато людей втратили зв’язок із близькими.

Команда Служби розшуку Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста активно працює з родинами, підтримуючи їх та надаючи інформацію для встановлення місцезнаходження або долі їхніх рідних.

За час своєї роботи служба оформила 1080 заяв на розшук, а також надала гуманітарну допомогу 340 родинам, чиї близькі зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули.

Мешканці Харківської області можуть звертатися з питань щодо відновлення родинних зв’язків за телефонами: +38 099 206 5493, +38 066 391 5825.

Для мешканців інших регіонів України доступна гаряча лінія Служби розшуку Українського Червоного Хреста: 0 800 332 656, а також електронна пошта: rfl@redcross.org.ua.

Нагадаємо, раніше до Ізюма з моніторинговим візитом завітала делегація представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та благодійної організації ADRA Ukraine. Для жителів організували видачу продуктових наборів.