На Харківщині відкрили ще один громадський центр "Ментал Хаб"
Простір для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та місцевим жителям "Ментал Хаб" відкрили благодійники у Лозівській громаді Харківщині. Такий ж центр зʼявився й у Барвінківській громаді
Про це повідомляє благодійна організація "Світло Надії", передає RegioNews.
Центри "Ментал хаб" надаватимуть широкий спектр послуг, спрямованих на відновлення та соціальну адаптацію, зокрема:
• кейс-менеджмент від соціальних працівників для вирішення індивідуальних потреб;
• індивідуальні та групові консультації психолога;
• тренінги з особистісного зростання за участі тренерів;
• робота з дітьми.
Центри створили в межах проєкту "Міжсекторальне реагування на надзвичайні ситуації у сфері захисту, охорони здоров’я та протидії гендерно зумовленому насильству для постраждалих від конфлікту в Херсонській та Харківській областях".
Відповідний проєкт реалізує благодійна організація "Світло Надії" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та гуманітарної організації Intersos.
Нагадаємо, громадський центр підтримки "Ментал Хаб" також відкрили у у Барвінковому Ізюмського району. Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між БО "Світло Надії" та Барвінківською міськрадою новий центр розташувався на базі місцевого будинку культури.