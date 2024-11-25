фото: БО "Світло Надії"/Facebook

Простір для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та місцевим жителям "Ментал Хаб" відкрили благодійники у Лозівській громаді Харківщині. Такий ж центр зʼявився й у Барвінківській громаді

Про це повідомляє благодійна організація "Світло Надії", передає RegioNews.

Центри "Ментал хаб" надаватимуть широкий спектр послуг, спрямованих на відновлення та соціальну адаптацію, зокрема:

• кейс-менеджмент від соціальних працівників для вирішення індивідуальних потреб;

• індивідуальні та групові консультації психолога;

• тренінги з особистісного зростання за участі тренерів;

• робота з дітьми.

Центри створили в межах проєкту "Міжсекторальне реагування на надзвичайні ситуації у сфері захисту, охорони здоров’я та протидії гендерно зумовленому насильству для постраждалих від конфлікту в Херсонській та Харківській областях".

Відповідний проєкт реалізує благодійна організація "Світло Надії" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та гуманітарної організації Intersos.

Нагадаємо, громадський центр підтримки "Ментал Хаб" також відкрили у у Барвінковому Ізюмського району. Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між БО "Світло Надії" та Барвінківською міськрадою новий центр розташувався на базі місцевого будинку культури.