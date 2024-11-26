фото: Харьковская ОВА

С мая 2024 Харьковская ОВА в координации с международными партнерами запустила Волчанский, Липецкий и Куриловский хабы. В центрах поддержки уже зарегистрировалось более 20 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Об этом начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

"В профильных хабах людям оказывается медицинская, материальная, юридическая и другая поддержка. В случае необходимости - временное жилье в местах компактного расположения. Хабы - эффективный формат для поддержки наших людей, поэтому планируем и дальше расширять сеть", - отметил Олег Синегубов.

Он добавил, что с мая текущего года из Липецкого, Волчанского, Купянского и Боровского направлений эвакуировали около 22 тысяч человек.

Олег Синегубов отметил, что в рамках пунктов "Громады" и "Человеческий капитал" Плана внутренней устойчивости страны Владимира Зеленского Харьковщина продолжает реализовывать задачи Президента по трудоустройству переселенцев.

Так, Харьковщина находится в двойке лидеров в реализации Программы компенсации работодателям расходов на оплату труда трудоустроенных ВПЛ. Программой уже воспользовались 539 работодателей региона. Они получили компенсацию на общую сумму 26,7 миллиона гривен за трудоустройство 1338 вынужденных переселенцев.

Напомним, в Лозовской общине Харьковщины благотворители открыли пространство для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и местным жителям "Ментал Хаб".

На днях общественный центр поддержки "Ментал Хаб" также открыли в Барвенковом Изюмском районе. Благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве между БО "Свет Надежды" и Барвенковским горсоветом новый центр расположился на базе местного дома культуры.