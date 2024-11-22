фото: РВА

Про це повідомляє Ізюмська РВА, інформує RegioNews.

Цей хаб створено в рамках проєкту "Міжсекторальне реагування на надзвичайні ситуації у сфері захисту, охорони здоров'я та протидії гендерно зумовленому насильству для постраждалих від конфлікту в Херсонській та Харківській областях". Проєкт реалізується благодійною організацією "Світло Надії" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та організації Intersos.

На відкритті були присутні керівниця напряму громадського здоров’я БО "Світло Надії" Іванна Данилишина, кураторка проєкту Наталія Мацак, представники організації, секретар Барвінківської міськради Володимир Рєзніков, заступниця голови міськради Наталія Коптєва та начальниця управління освіти, культури, молоді та спорту Наталія Лисиця.

Зазначається, що БО "Світло Надії" працює на території Ізюмської громади з 2023 року. Її фахівці мобільних бригад виконують важливу місію – підтримують ментальне здоров’я населення, зокрема, найбільш вразливих категорій.

Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між БО "Світло Надії" та Барвінківською міськрадою новий центр розташувався на базі місцевого будинку культури. "Ментал Хаб" стане важливим осередком допомоги для мешканців громади.

"Ми створили і наразі відкриваємо центр, який надаватиме широкий спектр послуг, спрямованих на відновлення та соціальну адаптацію, – зазначила Іванна Данилишина. – Тут є все для плідної і ефективної роботи: світле, просторе приміщення, відповідне оснащення, а головне – команда професійних фахівців."

Нагадаємо, раніше до Ізюма з моніторинговим візитом завітала делегація представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та благодійної організації ADRA Ukraine. Для жителів організували видачу продуктових наборів.