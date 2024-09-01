Під завалами є люди: у Харкові триває пошуково-рятувальна операція

фото: Олег Синєгубов

У Харкові триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість "прильотів”, частина з яких влучила в землю. Чоловіка, який працює електриком, заблокувало серед завалів. Наразі він у безпеці.

"Окупанти підступно посеред білого дня вдарили по місцях, де щодня бувають сотні харківʼян. Справжній тероризм! Вже більше 40 поранених, серед них — 5 дітей, двоє медиків та двоє рятувальників. Екстрені служби працюють, попри загрози повторних ударів. Розбори завалів тривають", — додав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, РФ атакувала ракетами "Іскандер" Харківський палац спорту та торговельний центр у Салтівському районі. Постраждали понад 40 цивільних.

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетних ударів по Харкову.