Зеленський показав наслідки ракетних ударів по Харкову

скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетної атаки по Харкову, яку російські окупанти здійснили сьогодні, 1 вересня

Відповідне відео Володимир Зеленський оприлюднив у Телеграм-каналі, інформує RegioNews.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", – повідомив Володимир Зеленський.

Він заявив, що цивілізований світ має зупинити російський терор. Глава держави зазначив, що для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту.

Нагадаємо, сьогодні армія РФ повторно атакувала Харків ракетами. У місті прогриміла серія вибухів.

Окупанти вдарили по торговельному центру та спортивному обʼєкту в Харкові.

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів збільшується. Серед постраждалих — дитина та медики.

Як відомо, у Харкові рятувальники продовжують розбирати завали житлової багатоповерхівки, в яку влучила російська авіабомба 30 серпня.

Через атаку загинули шестеро людей. Постраждали 97 людей, з них 22 – неповнолітні.