Росія атакувала Харківський палац спорту та ТЦ: поранені понад 40 людей, з них — 5 дітей

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У неділю, 1 вересня, РФ атакувала ракетами «Іскандер» Харківський палац спорту та торговельний центр у Салтівському районі. Постраждали понад 40 цивільних

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, вже відомо про понад 40 постраждалих. Серед поранених внаслідок ракетного удару: двоє дорослих та двоє дітей перебувають у важкому стані. На щастя, обійшлося без загиблих.

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них — 5 дітей. Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі", — повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, російська окупаційна армія повторно атакувала Харків ракетами. У місті прогриміла серія вибухів.

Окупанти вдарили по торговельному центру та спортивному обʼєкту в Харкові.

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів збільшується. Серед постраждалих — дитина та медики.