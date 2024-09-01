Росія атакувала Харківський палац спорту та ТЦ: поранені понад 40 людей, з них — 5 дітей
У неділю, 1 вересня, РФ атакувала ракетами «Іскандер» Харківський палац спорту та торговельний центр у Салтівському районі. Постраждали понад 40 цивільних
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, вже відомо про понад 40 постраждалих. Серед поранених внаслідок ракетного удару: двоє дорослих та двоє дітей перебувають у важкому стані. На щастя, обійшлося без загиблих.
"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них — 5 дітей. Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі", — повідомив Олег Синєгубов.
Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, російська окупаційна армія повторно атакувала Харків ракетами. У місті прогриміла серія вибухів.
Окупанти вдарили по торговельному центру та спортивному обʼєкту в Харкові.
Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів збільшується. Серед постраждалих — дитина та медики.