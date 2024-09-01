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01 вересня 2024, 13:40

За тиждень РФ випустила по Україні понад 160 ракет, 780 КАБів і 400 ударних дронів, – Зеленський

01 вересня 2024, 13:40
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ілюстративне фото: ДСНС України у Харківській області
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За тиждень окупаційні російські війська випустили по Україні понад 160 ракет і 400 ударних БпЛА різних типів. Загарбники скинули на нашу державу 780 керованих авіаційних бомб

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він зауважив, що для повного захисту та убезпечення мирних міст від РФ, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. Йдеться про рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів.

За словами президента, лише впродовж минулого тижня "російське зло” застосувало проти українців:

  • понад 160 ракет різних типів;
  • 780 керованих авіаційних бомб;
  • 400 ударних БпЛА різних типів.

"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Харкові рятувальники продовжують розбирати завали житлової багатоповерхівки, в яку влучила російська авіабомба 30 серпня.

Через атаку загинули шестеро людей. Постраждали 97 людей, з них 22 – неповнолітні.

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