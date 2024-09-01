фото: Вадим Філашкін

Сьогодні вдень, 1 вересня, російські війська вчергове обстріляли центр міста Курахове на Донеччині. Внаслідок атаки загинули четверо мирних жителів, постраждали восьмеро цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, для ударів по цивільному населенню російська армія застосувала ствольну артилерію та РСЗВ "Ураган". Через обстріли пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки та автомобілі.

"Внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, п'ятеро жінок та троє чоловіків дістали поранення. У потерпілих діагностовали осколкові поранення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, щонайменше п’ять людей загинули внаслідок російського обстрілу Часового Яру вранці 31 серпня.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російська армія завдала 2 331 удар по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув мирний житель, ще шестеро цивільних дістали поранення.