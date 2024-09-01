У Харкові кількість постраждалих зросла до 28, серед поранених — медики

ілюстративне фото: ДСНС України у Харківській області

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову вже зросла до 28 осіб. Серед постраждалих — дитина та медики

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"У Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані…та шестеро у Немишлянському", — поінформував Ігор Терехов.

"Серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані", — повідомив Олег Синєгубов.

За його словами, постраждалі продовжують звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, російська окупаційна армія повторно атакувала Харків ракетами. У місті прогриміла серія вибухів.

Окупанти вдарили по торговельному центру та спортивному обʼєкту в Харкові. Раніше було відомо, що внаслідок ракетного обстрілу поранення отримали шестеро цивільних, серед яких 6-річна дитина.