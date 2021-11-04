Михайло Добкін: На дільницях у чотирьох районах Харкова Терехову "домалювали" понад 1,5 тис. голосів

Звірка протоколів на виборах Харківського міського голови показала, що в чотирьох районах Харкова на користь в.о. мера Ігоря Терехова приписали 1585 чужих голосів

Про це на своїй сторінці в "Телеграм" написав лідер ГО" Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

"Поки в Харківському окружному адміністративному суді мої юристи подають судові позови і відстоюють права харків'ян, я, як і обіцяв, публікую перші результати звірки протоколів", - написав політик.

"І ось яка цікава картина "намальовується":

Новобаварський район - на 30 дільницях приписали 1182 голоси на користь в.о. мера, вкравши їх у інших кандидатів.

Холодногірський (30) =2 48

Основ'янський (5) = 136

Слобідський (3) = 19

Разом +1585 чужих голосів в підсумковий протокол тимчасового в. о. мера", - повідомив Михайло Добкін.

"На брифінгу юрист міськради щось там говорив про людський фактор і втому людей. Одне він тільки не сказав - весь людський фактор і втома працювали виключно в інтересах одного кандидата. Так і хочеться сказати: люди міськради в комісіях падали від втоми, але продовжували фальсифікувати результати голосування!" - підсумував лідер ГО "Наш Дім - Харків".

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Спостерігачі "ОПОРИ" закликали міську територіальну виборчу комісію скасувати результати виборів міського голови через розбіжності у протоколах з Новобаварською та Основ'янською ТВК.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін раніше заявляв, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

В Комітеті виборців України сьогодні заявили, що неточності, які були виявлені в протоколах на низці виборчих дільниць міста Харкова, можуть свідчити про фальсифікацію результатів виборів мера. Такі дії можуть підпадати під кримінальну відповідальність і вимагають перерахунку голосів.