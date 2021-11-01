В "ОПОРІ" заявили, що будуть оскаржувати результати виборів у Харкові, якщо буде потрібно і в суді

Про це на брифінгу після оголошення офіційних результатів голосування заявив обласний координатор мережі "ОПОРА" Микола Зінченко, передає "Об'єктив".

За його словами, зараз "ОПОРА" перевіряє всю наявну інформацію. "Тому що, наприклад, тільки сьогодні побачили, коли одна з виборчих дільниць Основ'янського району приїхала здаватися в ТВК, що голосів за пана Терехова було на 70 більше, ніж у протоколі про підрахунок голосів виборчої дільниці, яку отримав наш офіційний спостерігач на цій же дільниці", - заявив Зінченко.

Крім того, він сказав, що розбіжності в кількості голосів у протоколах дільничних виборчих комісій і спостерігачів "ОПОРИ" зафіксували на 9 виборчих дільницях з 19, які були в Новобоварському районі.

"70 в Основ'янському зараз є і 397 на 9 дільницях Новобоварського району. Це голоси виборців, які підвищені на користь Терехова. Якщо порівнювати з іншими кандидатами, то більше втратили пан Костянтин Немічев і Олександр Скорик", - розповів Зінченко.

Також, за його словами, в "ОПОРУ" надійшли ще не всі протоколи від спостерігачів, тому перевірка результатів триває.

Крім того, Зінченко повідомив, що сьогодні Громадянська мережа "ОПОРА" подала заяву в Національну поліцію про фальсифікації на 10 виборчих дільницях.

Завтра, 2 жовтня, "ОПОРА" подасть скаргу в МВК з проханням перерахувати голоси на виборчих дільницях, де зафіксували розбіжності в кількості голосів. Якщо рішення МВК не влаштує спостерігачів, то у них буде ще 5 днів, щоб оскаржити результати через суд.

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

У свою чергу в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних.