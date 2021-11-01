Михайло Добкін: У харків'ян вдруге вкрали право обирати мера. Я йду до суду

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів харківського міського голови

Про це Михайло Добкін написав на своїй сторінці в "Телеграм".

За його словами, "під покровом темряви, о 21:13, голова ТВК почала зачитувати некролог підсумкам виборів мера Харкова. Вони, ці члени комісії, не спромоглися дати жодної оцінки хоча б одній з сотень скарг, що надійшли до виборчих комісій з приводу фальсифікацій підсумків голосування. Їх не цікавить, що вся Україна дізналася про грубі фальсифікації під час голосування і, особливо, під час підрахунку голосів. У них там "все чітко", як колись казав Геннадій Адольфович".

"З цим "одобрямс" я погоджуватися не маю наміру. Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Також він закликав "всіх кандидатів на посаду міського голови на цих виборах, незалежно від політичних поглядів, не залишатися осторонь".

"Закликаю всеукраїнські громадські організації, що спеціалізуються на темі виборчого процесу, уважно стежити за майбутнім судовим протистоянням. Закликаю українські ЗМІ не дати згаснути цій темі, темі фальсифікацій на виборах міського голови Харкова", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян.

Так, Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що виявила фальсифіковані протоколи підрахунку голосів на 9 дільницях у Новобаварському районі Харкова на користь Ігоря Терехова.

Представники команди Михайла Добкіна звинуватили Харківську ТВК у співучасті у фальсифікації виборів мера Харкова. Проте Харківська ТВК оголосила Терехова переможцем виборів у першому турі.