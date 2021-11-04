У КВУ заявили про фальсифікацію виборів мера Харкова і вимагають перерахувати голоси

Неточності, які були виявлені в протоколах на низці виборчих дільниць міста Харкова, можуть свідчити про фальсифікацію результатів виборів мера. Такі дії можуть підпадати під кримінальну відповідальність і вимагають перерахунку голосів

Про це заявили у Всеукраїнській громадській організації "Комітет виборців України", повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

Зазначається, що публічна інформація, надана спостерігачами, вказує на факти організації виборчих фальсифікацій, до яких, ймовірно, були залучені члени дільничних виборчих комісій.

"Як стало відомо, після завершення голосування на низці виборчих дільниць Харкова виявили невідповідності між даними протоколів ДВК та протоколів районних територіальних виборчих комісій. Відповідна схема могла бути використана для збільшення кількості голосів на користь одного з кандидатів на посаду міського голови Харкова", — йдеться в повідомленні.

У КВУ вважають, що такі дії можуть підпадати під ст.157 і ст. 158-3 Кримінального кодексу України. Там зазначають, що ситуація в Харкові повинна отримати невідкладну реакцію правоохоронних органів, що дозволить встановити всі обставини справи і притягнути до відповідальності винних осіб.

Крім цього, Комітет закликав територіальну виборчу комісію Харкова не перешкоджати встановленню фактів можливих порушень під час виборів та організувати прозорий процес встановлення результатів, у тому числі щодо організації повторного підрахунку голосів на проблемних виборчих дільницях.

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Спостерігачі "ОПОРИ" закликали міську територіальну виборчу комісію скасувати результати виборів міського голови через розбіжності у протоколах з Новобаварською та Основ'янською ТВК.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін раніше заявляв, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.