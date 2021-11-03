"ОПОРА" закликала ТВК скасувати результати виборів у Харкові через масові фальсифікації

У Харкові спостерігачі "ОПОРИ" закликали міську територіальну виборчу комісію скасувати результати виборів міського голови через розбіжності у протоколах з Новобаварською та Основ'янською ТВК

Про це у Facebook написав координатор спостереження за виборами у Харківській області Микола Зінченко.

Він закликав взяти до уваги розбіжності у протоколах підрахунку голосів на виборчих дільницях 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 663119, 631189. Також Зінченко вимагає визнати дії зазначених комісій щодо затвердження протоколів про підсумки голосування такими, що не відповідають вимогам законодавства та порушують виборчі права громадян.

Крім цього, "ОПОРА" просить ТВК зобов'язати Новобаварську та Основ'янську районну комісії провести повторний підрахунок голосів на виборчих дільницях та скласти протоколи з позначкою "Уточнений".

Крім того, у скарзі міститься прохання визнати рішення про визнання Ігоря Терехова обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати.

"Визнати рішення про визнання Терехова І. О. обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправними), порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу, та скасувати таке рішення", – написав Зінченко.

Нагадаємо, дещо раніше голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявила, що на виборах у Харкові виявлено 21 протокол, в якому голоси були забрані в однієї групи кандидатів і віддані на користь в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.

Як відомо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Своєю чергою в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови та покарати винних.

Тим часом команда кандидата на пост Харківського міського голови Костянтина Немічова заявила, що відстоюватиме кожен голос своїх виборців і закликала інших кандидатів у мери Харкова надати докази фальсифікацій результатів.