Михаил Добкин: На участках в четырех районах Харькова Терехову "дорисовали" более 1,5 тыс. голосов

Сверка протоколов на выборах харьковского городского головы показала, что в четырех районах Харькова в пользу и.о. мэра Игоря Терехова приписали 1585 чужих голосов

Об этом на своей странице в "Телеграм" написал лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

"Пока в Харьковском окружном административном суде мои юристы подают судебные иски и отстаивают права харьковчан, я, как и обещал, публикую первые результаты сверки протоколов", - написал политик.

"И вот какая интересная картина "нарисовывается":

Новобаварский район - на 30 участках приписали 1182 голоса в пользу и.о. мэра, украв их у других кандидатов.

Холодногорский (30) = 248

Основянский (5) = 136

Слободской (3) = 19

Итого +1585 чужих голосов в итоговый протокол временного и.о. мэра", - сообщил Михаил Добкин.

"На брифинге юрист горсовета что-то там говорил про человеческий фактор и усталость людей. Одно он только не сказал - весь человеческий фактор и усталость работали исключительно в интересах одного кандидата. Так и хочется сказать: люди горсовета в комиссиях падали от усталости, но продолжали фальсифицировать результаты голосования!" – подытожил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19-ти, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Наблюдатели "ОПОРЫ" призвали городскую территориальную избирательную комиссию отменить результаты выборов городского головы из-за разногласий в протоколах с Новобаварской и Основянской ТИК.

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на пост харьковского городского головы Михаил Добкин ранее заявлял, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов Харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – заявил Михаил Добкин.

В Комитете избирателей Украины сегодня заявили, что неточности, которые были обнаружены в протоколах на ряде избирательных участков города Харькова, могут свидетельствовать о фальсификации результатов выборов мэра. Такие действия могут подпадать под уголовную ответственности и требуют пересчета голосов.