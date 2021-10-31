Поліція перевіряє 22 повідомлення про порушення під час виборів мера Харкова

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Лише за перші чотири години роботи виборчих дільниць у Харкові до правоохоронців надійшло 22 повідомлення про порушення виборчого законодавства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Зокрема, 31 жовтня о 08:34 на спецлінію 102 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на виборчій дільниці по проспекту Людвіга Свободи заявник виявив у списках громадянку, яка раніше мешкала за його адресою, проте виїхала за закордон.

П’ятеро громадян звернулися до поліції через неможливість проголосувати на виборчих дільницях. Заявники надають документи в мобільному додатку, проте їм не дають бюлетень та відмовляють у наданні можливості проголосувати.

На виборчій дільниці в Основ’янському районі невідома особа порвала бюлетень та кинула його в урну.

Інформації про події внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. За даними фактами триває перевірка. Всі обставини встановлюються.

Особовий склад поліції Харківщини працює у посиленому варіанті несення служби. Ситуаційний центр Головного управління Національної поліції в Харківській області цілодобово фіксує та перевіряє усі повідомлення, які надходять на лінію 102, а також виявляються у відкритих джерелах.

Нагадаємо, під час виборів мера Харкова голова дільничної виборчої комісії хотів підписати пустий протокол. Підписання пустих бланків протоколів є кримінально караним діянням. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України, це караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.