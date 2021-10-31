16:56  31 жовтня
У Мінцифри спростили отримання COVID-сертифікату в "Дії"
14:48  31 жовтня
Вибори в Україні: стала відома явка виборців на Херсонщині та Черкащині
13:36  31 жовтня
Росія стягує нові війська до кордону України - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2021, 13:32 37

Поліція перевіряє 22 повідомлення про порушення під час виборів мера Харкова

31 жовтня 2021, 13:32 37
Читайте также на русском языке
auc.org.ua
Читайте также
на русском языке

Лише за перші чотири години роботи виборчих дільниць у Харкові до правоохоронців надійшло 22 повідомлення про порушення виборчого законодавства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Зокрема, 31 жовтня о 08:34 на спецлінію 102 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на виборчій дільниці по проспекту Людвіга Свободи заявник виявив у списках громадянку, яка раніше мешкала за його адресою, проте виїхала за закордон.

П’ятеро громадян звернулися до поліції через неможливість проголосувати на виборчих дільницях. Заявники надають документи в мобільному додатку, проте їм не дають бюлетень та відмовляють у наданні можливості проголосувати.

На виборчій дільниці в Основ’янському районі невідома особа порвала бюлетень та кинула його в урну.

Інформації про події внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. За даними фактами триває перевірка. Всі обставини встановлюються.

Особовий склад поліції Харківщини працює у посиленому варіанті несення служби. Ситуаційний центр Головного управління Національної поліції в Харківській області цілодобово фіксує та перевіряє усі повідомлення, які надходять на лінію 102, а також виявляються у відкритих джерелах.

Нагадаємо, під час виборів мера Харкова голова дільничної виборчої комісії хотів підписати пустий протокол. Підписання пустих бланків протоколів є кримінально караним діянням. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України, це караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

порушення поліція выборы Харьков

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua