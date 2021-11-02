"Результат Терехова викликає сумніви": активісти ЧЕСНО вимагають ретельної перевірки результатів виборів мера Харкова

Активісти Руху ЧЕСНО вважають перемогу Ігоря Терехова в першому турі виборів мера Харкова вкрай сумнівною і підозрюють, що необхідні для цього голоси йому "намалювали"

"Цифра в 0,6% викликає сумніви і вимагає ретельної перевірки, щоб суспільство визнало легітимність процесу", - заявити в ЧЕСНО.

Зазначається, що громадянська мережа ОПОРА, яка, як і Рух ЧЕСНО, здійснювала спостереження за виборчим процесом, і її спостерігачі виявили після порівняння протоколів на 9 дільницях, що голоси інших кандидатів зараховували за Терехова.

"Ми здійснювали спостереження на виборах мера Харкова. Представники Руху ЧЕСНО бачили на дільницях спостерігачів ОПОРИ. Під час спостереження і спостерігачі руху ЧЕСНО, і спостерігачі ОПОРИ проводять відеозйомку. Тому довести правоохоронцям присутність на дільницях спостерігачів - не проблематично. Крім того, підписи спостерігачів є в журналі реєстрації і на протоколах", - заявили в ЧЕСНО.

Нагадаємо, 31 жовтня в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова.

В "ОПОРІ" зазначили, що зафіксували підроблені протоколи дільничних виборчих комісій на 9 виборчих дільницях з 19-ти, які були в Новобаварському районі, а також на дільницях в Основ'янському районі Харкова.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

У свою чергу в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних.

Тим часом команда кандидата на пост харківського міського голови Костянтина Немічева заявила, що відстоюватиме кожен голос своїх виборців і закликала інших кандидатів у мери Харкова надати докази фальсифікацій результатів.