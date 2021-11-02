"Результат Терехова вызывает сомнения": Активисты ЧЕСНО требуют тщательной проверки результатов выборов мэра Харькова

Активисты движения ЧЕСНО считают победу Игоря Терехова в первом туре выборов мэра Харькова крайне сомнительной и подозревают, что необходимые для этого голоса ему "нарисовали"

"Цифра в 0,6% вызывает сомнения и требует тщательнейшей проверки, чтобы общество признало легитимность процесса", - заявили в ЧЕСНО.

Отмечается, что гражданская сеть ОПОРА, которая, как и движение ЧЕСНО, осуществляла наблюдение за избирательным процессом, и ее наблюдатели обнаружили после сравнения протоколов на 9 участках, что голоса других кандидатов засчитывали за Терехова.

"Мы осуществляли наблюдение на выборах мэра Харькова. Представители движения ЧЕСНО видели на участках наблюдателей ОПОРЫ. Во время наблюдения и наблюдатели движения ЧЕСНО, и наблюдатели ОПОРЫ проводят видеосъемку. Поэтому доказать правоохранителям присутствие на участках наблюдателей - не проблематично. Кроме того, подписи наблюдателей есть в журнале регистрации и на протоколах", - заявили в ЧЕСНО.

Напомним, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19-ти, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.

Тем временем команда кандидата на пост харьковского городского головы Константина Немичева заявила, что будет отстаивать каждый голос своих избирателей и призвала других кандидатов в мэры Харькова предоставить доказательства фальсификаций результатов.