Костянтин Немічев закликав інших кандидатів об'єднати зусилля для боротьби з фальсифікаціями результатів виборів у Харкові

Команда кандидата на посаду харківського міського голови Костянтина Немічева буде відстоювати кожен голос своїх виборців та закликає інших кандидатів в мери Харкова надати докази фальсифікацій результатів

Як заявив Костянтин Немічев на власній сторінці в "Телеграм", його команді "вдалося завітати в міську ТВК та спробувати домогтися справедливості". "Не без перешкод нас допустили на засідання, а коли ми зайшли до зали, то комісія оголосила перерву", - заявив він.

"Як виявилося голова міської ТВК Матвієнко нічого не знає про факти фальсифікацій результатів на виборчих дільницях та відправила нас до голови ТВК Основ'янського району. А він в свою чергу сказав нам, що фото та відео незалежних спостерігачів можуть бути підробленими", - додав Немічев.

"Повторюся, команда Єдиного кандидата буде відстоювати та боротися за кожен голос наших виборців. Тому звертаюся до усіх спостерігачів від інших кандидатів з проханням надати протоколи, аби мати докази фальсифікацій виборів. Харків'яни заслуговують на чесні вибори. Ми це просто так не залишимо! Далі буде", - заявив кандидат.

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова. Більше інших своїх голосів втратили Костянтин Немічев і Олександр Скорик, зазначили в "ОПОРІ"

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

У свою чергу в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних.