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01 листопада 2021, 22:41 23

Блок Світличної зажадав розслідувати фальсифікації результатів виборів у Харкові

01 листопада 2021, 22:41 23
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Партія народного депутата Юлії Світличної "Блок Світличної "Разом!" вимагає від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних

Про це йдеться в заяві Блоку Світличної, оприлюдненій на сторінці партії у "Фейсбуці".

"Блок Світличної "Разом!" вимагає від правоохоронних органів негайної реакції на численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови, виявлені спостерігачами ОПОРИ", - йдеться в заяві.

У Блоці Світличної впевнені, що "прозоре розслідування і покарання винних повинні захистити право харків'ян на чесні результати голосування".

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян.

Так, Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що виявила фальсифіковані протоколи підрахунку голосів на 9 дільницях у Новобаварському районі Харкова на користь Ігоря Терехова.

У команді Михайла Добкіна "Наш Дім - Харків" зробили заяву, що результати виборів харківського міського голови намагаються фальсифікувати в інтересах кандидата від влади, тимчасово виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова і юристи "Наш Дім - Харків" будуть оскаржувати результати.

Харків выборы Харьков Юлія Світлична Ігор Терехов

 
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