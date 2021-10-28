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28 октября 2021, 08:45 1022

Несовершеннолетний мажор, устроивший ДТП в Харькове, "ничего не говорит" на допросе - полиция

28 октября 2021, 08:45 1022
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Фото: t.me/hueviykharkov
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По словам заместителя начальника полиции Харьковской области Сергея Чижа, 16-летний виновник смертельной аварии в Харькове, "ничего на допросе не говорит"

Как передает RegioNews, об этом Чиж сообщил в эфире телеканала "Дом".

Отмечается, что задержанный помещен в изолятор временного содержания, а следователи и прокурор уже вручили ему подозрение.

Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать. Возможно, это линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", - говорится в сообщении.

Кроме того, у подростка взяты биологические образцы, назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников рассказал, что 16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, в момент аварии на проспекте Гагарина был трезв.

Также в Раде обещают взять на контроль расследование смертельного ДТП в Харькове, которое совершил 16-летний мажор.

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