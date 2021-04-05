Терехов испугался уголовного наказания и отменил очное обучение для 5-11 классов

Решение об отмене очного обучения у учеников 5-11 классов харьковских школ было принято в воскресенье вечером

Решение об отмене очного обучения у учеников 5-11 классов харьковских школ было принято в воскресенье вечером

Сегодня, 5 апреля, в Харькове закончились каникулы. Ученики средней и старшей школ будут учиться дистанционно.

Об этом стало известно вечером 4 апреля, когда в родительские чаты начала поступать информация об изменении формата обучения, передает RegioNews.

Изначально обучение для школьников 5-11 классов должно было начаться с 5 апреля в смешанном формате – 2 дня в школе, 3 дня дистанционно. При этом ученики начальной школы будут обучаться в школах.

Однако в соцсетях начали появляться гневные посты и комментарии харьковчан в адрес мэрии и ее временного руководителя Игоря Терехова.

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19. Волонтер и помощник народного депутата Украины Яны Зинкевич Максим Зеленский обратился к депутатам городского совета с просьбой отреагировать на данную ситуацию и не пускать наших детей в школы, как минимум ближайшие две недели, пока не пройдёт пик заболеваемости.

Отметим, что по состоянию на 5 апреля, Харьковская область и Харьков, в частности, являются антилидерами в рейтинге заболеваемости COVID-19 – 1155 по области и 853 случая по городу. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Напомним, вчера харьковский журналист Дмитрий Коган написал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы писали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Напомним, что Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.

Ранее мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

Как известно, по данным харьковского областного лабораторного центра, за минувшие сутки в области умерли 28 пациентов. Это рекордное количество летальных случаев за сутки с начала пандемии.