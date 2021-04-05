09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  05 апреля
Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине
08:11  05 апреля
За сутки только один обстрел: на Донбассе стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 13:45 1943

Терехов испугался уголовного наказания и отменил очное обучение для 5-11 классов

05 апреля 2021, 13:45 1943
Читайте також українською мовою
Решение об отмене очного обучения у учеников 5-11 классов харьковских школ было принято в воскресенье вечером
Решение об отмене очного обучения у учеников 5-11 классов харьковских школ было принято в воскресенье вечером
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 5 апреля, в Харькове закончились каникулы. Ученики средней и старшей школ будут учиться дистанционно.

Об этом стало известно вечером 4 апреля, когда в родительские чаты начала поступать информация об изменении формата обучения, передает RegioNews.

Изначально обучение для школьников 5-11 классов должно было начаться с 5 апреля в смешанном формате – 2 дня в школе, 3 дня дистанционно. При этом ученики начальной школы будут обучаться в школах.

Однако в соцсетях начали появляться гневные посты и комментарии харьковчан в адрес мэрии и ее временного руководителя Игоря Терехова.

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19. Волонтер и помощник народного депутата Украины Яны Зинкевич Максим Зеленский обратился к депутатам городского совета с просьбой отреагировать на данную ситуацию и не пускать наших детей в школы, как минимум ближайшие две недели, пока не пройдёт пик заболеваемости.

Отметим, что по состоянию на 5 апреля, Харьковская область и Харьков, в частности, являются антилидерами в рейтинге заболеваемости COVID-19 – 1155 по области и 853 случая по городу. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Напомним, вчера харьковский журналист Дмитрий Коган написал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы писали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Напомним, что Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.

Ранее мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

Как известно, по данным харьковского областного лабораторного центра, за минувшие сутки в области умерли 28 пациентов. Это рекордное количество летальных случаев за сутки с начала пандемии.

коронавирус школа болезнь депутат дети Игорь Терехов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram