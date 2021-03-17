Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим

Цієї осені харків'янам доведеться вибирати, кому віддати владу у своєму місті. І насправді вибір у них невеликий – або остаточно віддати Харків Михайлу Добкіну, або у володіння Арсену Авакову

Цієї осені харків'янам доведеться вибирати, кому віддати владу у своєму місті. І насправді вибір у них невеликий – або остаточно віддати Харків Михайлу Добкіну, або у володіння Арсену Авакову

Через три місяці після смерті Геннадія Кернеса з питанням позачергових виборів у Харкові нарешті наступила відносна визначеність. 3-го березня Верховна Рада нарешті отримала з Харківської міськради необхідні для призначення дати виборів документи, а 17 березня профільний комітет парламенту направив проєкт рішення про вибори в сесійний зал. І хоча у народних депутатів є ще замалим 90 днів, щоб прийняти рішення про проведення позачергових виборів харківського міського голови, вже практично гарантовано, що ці вибори відбудуться в останню неділю жовтня 2021 року, тобто 31 числа. Саме цей факт і буде визначати життя найбільшого після Києва мегаполісу України в найближчі півроку.

І хоча виборча кампанія ще не стартувала, набір потенційних претендентів на місце покійного Кернеса більш-менш відомий. В першу чергу це тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов. Де-факто він вже розпочав виборчу кампанію. Тимчасовий мер регулярно під камери зустрічається з харків'янами, особисто інспектує ремонти під'їздів у спальних районах, а в його виступах на сесіях міськради все більше типово виборчої риторики. Те, що Терехов серйозно розраховує перетворитися з престолоблюстителя в повноцінного мера більш ніж очевидно. І він уже зробив все, що міг, щоб дати собі кращі стартові можливості та на якомога довший термін затягнути старт виборчої компанії.

Сам факт його призначення в. о. мера на підставі подання, підписаного електронним підписом Кернеса, який на той час був при смерті, вже викликає питання про законність. А зволікання з направленням документів у Верховну Раду дало Терехову цілий рік фактичного мерства, що дозволяє активно використовувати у виборчій кампанії адмінресурс.

Також очевидно і те, що Терехов почав ліпити з себе не просто наступника, соратника і послідовника, що користується у харків'ян величезним авторитетом покійного мера, а, по суті, другого Кернеса. Терехов переймає його манеру говорити, відростив собі характерну для Кернеса щетину, і всіляко дає зрозуміти, що він єдиний законний спадкоємець покійного. Саме на цьому буде побудована вся кампанія Терехова.

Проте, якщо відкинути зовнішнє лушпиння наслідування і придивитися до в.о. мера Харкова пильніше, стає зрозуміло, що насправді сьогоднішній Терехов має вкрай далеке відношення до Кернеса, і орієнтується на його заклятого ворога – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Чому Терехов аватар Авакова

По-перше, потрібно розуміти, що 54-річний Терехов ніколи не був самостійним політиком. Він дисциплінований виконавець, який завжди працював при комусь. До 2010 року це був тодішній губернатор Харківщини Аваков, а після – новий міський голова Кернес. При цьому остаточно стосунки з Аваковим Терехов ніколи не рвав, розуміючи, що влада завжди може змінитися, і старі зв'язки можуть ще знадобиться. Так що немає нічого дивного, що після смерті одного патрона Терехов повернувся до старого покровителя.

По-друге, зв'язки Терехова з Аваковим простежуються досить легко. Наприклад, через колишню дружину Терехова Олену Винник, з якою в. о. мера розлучився у 2014 році, але на яку залишився записаний весь бізнес Терехова. Цей факт мало того, що змушує підозрювати Терехова в фіктивному розлученні, щоб не світити бізнес держслужбовцю з 20-річним стажем, так ще й показує зв'язки з Аваковим.

Одним з головних бізнесів Терехова залишається компанія "Кисет", яка володіє мережею тютюнових Мафів у Харкові. Співвласниками цієї компанії разом з Виниковою є бізнес-партнери Авакова Ігор Котвицький і Вадим Бешанов.

Чи знав Кернес про збереження зв'язків свого першого зама з Аваковим? Швидше за все знав, але тримав при собі Терехова, добре знаючи і його особисті якості, і розуміючи, що поки він мер ні на яку самодіяльність той не зважиться.

Про збереження відносин Терехова з Аваковим свідчать і таємні візити нинішнього претендента на мерське крісло в Міністерство внутрішніх справ напередодні місцевих виборів 2020 року, що зафіксували журналісти-розслідувачі.

Враховуючи серйозний інтерес Авакова до рідного для нього Харкова і його бажання отримати повний контроль над містом після смерті Кернеса, а також несамостійність Терехова і старі зв'язки з Аваковим, єдиним поясненням того, як легко Терехову вдалося провернути фінт з відстрочкою виборів на осінь є його таємний союз з впливовим главою МВС. Для Авакова, якого не надто люблять харків'яни, Терехов – справжня знахідка, яка дозволяє розраховувати переможно в'їхати в Харків виключно на авторитеті Кернеса.

Чому в Авакова в Харкові є тільки один реальний конкурент

Решту потенційних учасників виборчих перегонів в Харкові також передбачити нескладно. Імена харківських політиків, які користуються авторитетом у виборців всім більш-менш відомі. Це і Олександр Фельдман, і колишня голова ОДА Юлія Світлична, і ексмер та найближчий соратник Кернеса Михайло Добкін. Також у виборах можуть взяти участь кандидати від парламентських партій "Слуга народу", "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Однак, як слушно зазначив харківський політичний експерт Юрій Чевордов, у Харкові результат виборів буде визначати так званий "консервативний електорат", "ті, хто святкують День Перемоги, хочуть ковбаси по 2.20 і взагалі ностальгують за минулим і не особливо люблять зміни. Для них стабільність важливіша".

Що стосується електорату "реформаторів, тих, "кому важлива країна в смартфоні та інші блага сучасності", то на думку Чевордова, вони в Харкові очевидно в меншості, і партіям, які виступають за "реформаторські цінності", просто нікого запропонувати харківським виборцям. Ні у "Слуги народу", ні в "ЄС" з "Батьківщиною" просто немає нікого, хто міг би серйозно позмагатися за крісло міського голови.

Так що переможе той, за кого проголосують "консерватори", яких "в основному будуть ділити Михайло Добкін з Ігорем Тереховим", зазначає Чевордов, з яким не можна не погодитися. Головне, чого хоче від цих виборів консервативний харківський електорат, це зберегти той вектор, яким 10 років йшов Кернес. Це політична стабільність і розвиток міста з точки зору комфорту і благоустрою. І Терехов з Добкіним єдині кандидати, які відповідають цим очікуванням. У Добкіна давній і успішний, у Терехова сьогоднішній в статусі в. о. і адмінресурс, який це мерство дає. А також заступництво Авакова і серйозна допомога з боку його силовиків – Нацполіції, Нацгвардії та підконтрольних вуличних радикалів.

В реальності у боротьбі за Харків зійдуться Аваков, виразником волі якого є Терехов, і Добкін, який не увійшов до ОПЗЖ, не пройшов у 2019 році в парламент з "Оппоблоком" Вілкула, а тому сьогодні вільний від будь-яких політичних впливів. У той самий час Добкін зберіг впізнаваність серед харків'ян і міцну асоціацію з фігурою Кернеса.

Тобто восени на мерських виборах харків'янам доведеться обирати лише з двох можливих сценаріїв – віддати місто Авакову, який буде керувати Харковом руками Терехова, або вибрати Добкіна, який буде незалежним мером, наскільки це в принципі можливо в нинішній Україні.