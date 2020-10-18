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18 жовтня 2020, 16:55 17

Голова Харківської ОДА Кучер зняв пародію на передвиборчий ролик Добкіна

18 жовтня 2020, 16:55 17
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Олексій Кучер балотується в мери Харкова від "Слуги народу"
Олексій Кучер балотується в мери Харкова від "Слуги народу"
Фото: Facebook
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Голова Харківської ОДА зняв «ремейк» гучного ролика Михайла Добкіна, в якому брав участь головний конкурент Кучера на місцевих виборах, мер Харкова Геннадій Кернес.

Новий ролик Олексія Кучера можна подивитися в його Youtube-каналі, пише RegioNews.

У мережі з'явилося відео, де голова ХОДА і кандидат на посаду мера Харкова Олексій Кучер "дискутує" з конкурентом у боротьбі за мерське крісло Геннадієм Кернесом, згадавши передвиборчий ролик Михайла Добкіна 15-річної давнини, у записі якого Кернес брав активну участь.

"Дискусія" Кучера і Кернеса про стан житлово-комунального господарства і медицини міста щедро всіяна нецензурщиною, тому дітям її дивитися не радять.

В мережі відео викликало неоднозначні відгуки про "Зе-мера" Кучера. Більшість користувачів все ж зійшлося на тому, що на відео, по-перше, "перебір" матюків, а по-друге, пародіювати важко хвору людину, яка не зможе відповісти тим же, як мінімум неетично. Нагадаємо, мер Харкова Кернес лікується в Німеччині від ускладнень коронавіруса і йому важко говорити.

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Кернес Геннадій реклама мер Харьків відео Кучер Олексій Кандидат
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