Голова Харківської ОДА Кучер зняв пародію на передвиборчий ролик Добкіна

Олексій Кучер балотується в мери Харкова від "Слуги народу"

Олексій Кучер балотується в мери Харкова від "Слуги народу"

Фото: Facebook

Новий ролик Олексія Кучера можна подивитися в його Youtube-каналі, пише RegioNews.

У мережі з'явилося відео, де голова ХОДА і кандидат на посаду мера Харкова Олексій Кучер "дискутує" з конкурентом у боротьбі за мерське крісло Геннадієм Кернесом, згадавши передвиборчий ролик Михайла Добкіна 15-річної давнини, у записі якого Кернес брав активну участь.

"Дискусія" Кучера і Кернеса про стан житлово-комунального господарства і медицини міста щедро всіяна нецензурщиною, тому дітям її дивитися не радять.

В мережі відео викликало неоднозначні відгуки про "Зе-мера" Кучера. Більшість користувачів все ж зійшлося на тому, що на відео, по-перше, "перебір" матюків, а по-друге, пародіювати важко хвору людину, яка не зможе відповісти тим же, як мінімум неетично. Нагадаємо, мер Харкова Кернес лікується в Німеччині від ускладнень коронавіруса і йому важко говорити.

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