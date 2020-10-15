Батько одужує, але зніматися на відео не хоче – сини Кернеса

Два сина Геннадія Кернеса перебувають в Берліні і регулярно відвідують батька в "Шаріте"

Два сина Геннадія Кернеса перебувають в Берліні і регулярно відвідують батька в "Шаріте"

Фото: Facebook

За словами синів Геннадія Кернеса, харківський градоначальник впевнено йде на поправку і планує повернутися до рідного міста.

Про це Данило Кернес і Родіон Гайсинський розповіли виданню Страна, передає RegioNews.

Батько у відмінному стані. Я був у нього позавчора. Сьогодні теж відвідаю його. Його здоров'ю нічого не загрожує", — заявив Родіон Гайсинський.

У свою чергу Данило Кернес спростував чутки про інсульт і кому у мера. Він визнав, що батькові дійсно складно розмовляти, але не через інсульт.

У зв'язку з тим, що у нього була важка форма коронавірусу, йому поки складно говорити. Він відповідає, спілкується з нами, але філософські задушевні розмови ще не веде. Не хвилюйтеся. Людина тільки вичухалася. Що ви від нього хочете? Ви ще з ним побалакаєте. Щоб нам розмовляти, потрібно набрати легені і умовно затримати дихання і поступово робити контрольований видих. Йому цю історію робити важко, у зв'язку зі складним перебігом коронавірусу. Лікарі настійно просять його не турбувати і не чіпати балаканиною", - пояснив Данило.

На питання, чому Кернес не запише відео, щоб розвіяти всі чутки про його здоров'я, сини сказали, що батько їм цього не дозволяє через свій зовнішній вигляд.

Він зараз схожий на Ейнштейна: зарослий, з жахливою бородою... Він дуже педантично ставиться до власної зовнішності. Він хоче, щоб все було ідеально. Тому я хотів зробити фото, але він відвернувся і протяжно, глибоко так сказав: "Від*бись", — сказав Данило.

Що стосується того, коли Кернес повернеться в Україну, журналісти отримали відповідь: "До присяги (присяги мера на першому засіданні новообраної міськради – ред.) точно буде".

Нагадаємо, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що за його інформацією Кернес почуває себе погано і до виборів у Харків не повернеться.

Кучер розповів, що пропонував щоб у мери Харкова від "Слуги народу" ішов син Кернеса, проте Кернес висловився проти цієї ідеї.