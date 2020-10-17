Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача

Заступник голови облради Володимир Скоробогач спровокував скандал з губернатором Олексієм Кучером, зірвавшись на крик в спробі відвернути увагу від провалів і заради передвиборчого хайпу

Заступник голови облради Володимир Скоробогач спровокував скандал з губернатором Олексієм Кучером, зірвавшись на крик в спробі відвернути увагу від провалів і заради передвиборчого хайпу

На сесії Харківської обласної ради відбулася жорстка полеміка між губернатором Олексієм Кучером та представниками депутатського корпусу. На підвищених тонах обговорювалося питання організації боротьби з пандемією COVID-19.

Ініціатором скандалу виступив заступник голови облради Володимир Скоробогач. За допомогою слівець "херня" і "дрочити" він, очевидно, намагався не тільки "хайпанути", але і відвернути увагу від того, що і сам несе відповідальність за стан медицини на Харківщині. Правда, за п'ять років каденції облради про неї Скоробогач особливо не згадував. Зате відзначився забудькуватістю (з його декларації за 2015 рік "загубилися" 70 млн гривень податків) та любов'ю до пишних святкувань (на 50-річчі депутата в 2019-му "запалювали" Настя Каменських, "Могзі" і Марув).

Інформація про підготовку нових лікарень до прийому пацієнтів з коронавірусом не викликала великого інтересу у Скорбогача. Він грубо перебив заступника губернатора Тараса Пастуха і звинуватив облдержадміністрацію в тому, що у сфері охорони здоров'я "нічого не зроблено".

"Робота провалена, однозначно. І все, що ви говорите, що в майбутньому будете робити, — це все маячня чистої води. Відписка", - заявив Скоробогач.

Слово взяв Олексій Кучер.

"Херню це ви зараз кажете. Тому що немає абсолютно ніяких конкретних прикладів, які б говорили про те, що у нас в департаменті [здоров'я] хаос. Конкретні прошу приклади", - звернувся він до Скоробогача.

Губернатор визнав наявність проблем у сфері охорони здоров'я, зокрема – брак лікарів у надзвичайних умовах пандемії.

"У нас недостатньо ліжок? Так. У нас [в лікарнях] обшарпані стіни? Так", - перерахував він. І нагадав, що у депутатів обласної ради була ціла каденція, щоб поліпшити ситуацію. Але згадати про медицину чомусь вирішили тільки зараз, коли до місцевих виборів залишилися лічені дні.

"Що ви конкретно робили п'ять років, щоб була інша ситуація? Ніхера не робили... Тепер ви починаєте тут комусь пред'являти претензії", - звернувся голова ХОДА до депутатів.

"Ми [ХОДА] вдень і вночі займаємося тим, щоб у наших людей був кисень, щоб було достатньо ліжок. Саме ми приймаємо рішення і беремо на себе відповідальність. А ви займаєтеся балаканиною", - заявив Олексій Кучер.

Після цих слів Скоробогач зірвався з місця, викрикуючи фрази "Ви нічого не робите" і "За пів року нічого не зробили". Кульмінацією його спічу став заклик "не дрочити".

Опоненти Скоробогача уїдливо зазначають, що заступник голови облради нарешті зізнався, чим займався останні п'ять років. "Вже задрочив всіх", - сказав на умовах анонімності один з опозиційних депутатів

Змістовно відповісти на питання губернатора і навести конкретні приклади бездіяльності ХОДА заступник голови облради не зміг.

Заспокоїти Скоробогача намагався голова облради Сергій Чернов. Нещодавно він виписався з однієї із харківських лікарень, де лікувався від коронавіруса і двосторонньої пневмонії.

Зазначимо, що Скоробогач теж перехворів COVID-19. Але лікувався він не в Харкові, а в Олександрівській лікарні у Києві. Депутат розповідав журналістам, що здавав чотири тести, один з яких відправляв в німецьку лабораторію, тому, що не довіряв отриманими в Україні результатами. Заразився Скоробогач, найімовірніше, під час поїздки на французький курорт Куршевель на початку березня. У Франції тоді кількість виявлених випадків COVID-19 вимірювалося вже тисячами, а в Україні – ще десятками. Першими госпіталізованими були українці, які повернулися з країн Євросоюзу.

Після сесії Олексій Кучер прокоментував скандал. Губернатор засудив депутатів, які напередодні виборів намагаються спекулювати на темі здоров'я. А також подякував тих, хто відповідально ставиться до своїх обов'язків.

"Багато процесів заполітизовані... Деякі депутати хайпували сьогодні. Цинізм ситуації полягає в тому, що хайпували саме ті, хто нічого не робить. З'являються умовно, раз у три місяці на сесії, а потім зникають", - констатував голова облдержадміністрації.

Окремо він подякував голові облради Сергію Чернову та депутатам, які проголосували за додаткове фінансування медицини.

"Попри те, які у кого політичні уподобання, потрібно думати про наших жителів... Необхідно шукати точки дотику заради людей. Але деякі політичні сили цього не розуміють", - резюмував кандидат у мери Харкова Олексій Кучер.

Раніше губернатор Олексій Кучер повідомив, що не може дозволити собі піти у відпустку і займатися виключно агітацією за себе як за кандидата в мери Харкова від "Слуги Народу". Після захворювання Геннадія Кернеса місто фактично залишилося без мера. І хтось повинен взяти на себе відповідальність за регіон перед харків'янами та Президентом України

"Я поки що не йду у відпустку, тому що залишаюся по суті єдиною відповідальною особою. Рішення по COVID-19 треба приймати миттєво", - пояснив Олексій Кучер.

Заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробогач був обраний депутатом як кандидат від партії "Відродження". Після того, як шляхи Скоробогача з мером Харкова Геннадієм Кернесом розійшлися, депутат почав співпрацювати з Ігорем Райніним, головою обласної організації "Опозиційної платформи - За життя". В обласну раду на виборах-2020 Скоробогач балотується від ОПЗЖ.

У недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону Олексій Кучер назвав Райніна "професійним зрадником", а також констатував, що Юлія Світлична – несамостійний політик і повністю залежить від Райніна.

Губернатор нагадав, що Райнін в роки президентства Петра Порошенка був губернатором, головою Адміністрації президента, контролював обласну організацію БПП. А після поразки свого колишнього шефа на виборах перейшов до його ідеологічних супротивників в ОПЗЖ.