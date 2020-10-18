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18 жовтня 2020, 15:27 4

У Львові трапилася бійка під час агітації кандидата від "Народного руху"

18 жовтня 2020, 15:27 4
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Фото: Народний рух Львівщини
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Поліція Львівщини розслідує факт перешкоджання здійсненню виборчого права у селищі Рудному на Львівщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області та сторінку львіського осередку "Народного руху" у Facebook.

У поліції повідомили, що на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від одного з кандидатів до Львівської міської ради про те, що у селищі Рудно невідомі особи, перешкоджали проводити передвиборчу агітацію, вчинили бійку та пошкодили його автомобіль "Опель".

Правоохоронці встановили особи зловмисників – місцевих мешканці віком 24 та 31 рік.

За фактом слідчі Залізничного відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як зазначили на сторінці "Народного руху" інцидент трапився на зустрічі з виборцями їхнього кандидата Богдана Калічака. У результаті нападу батько кандидата у депутати Львівської міської ради перебуває в лікарні. Потрощене авто із символікою "Народного руху" також належить кандидату.

Вчора не мав можливості Вам описати все, що сталося на Старому Рудно під час зустрічі з І.Кузьмаком та партією "Рух",...

Опубліковано Народний Рух України Львівщина Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, На Буковині побили кандидата у мери Заставни.

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