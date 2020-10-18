У Сумах члени однієї родини йдуть на вибори від трьох різних партій

Таким чином родичі хочуть збільшити ймовірність потрапляння до міської ради

Таким чином родичі хочуть збільшити ймовірність потрапляння до міської ради

Фото: Сумська міська рада

У сумах сім'я Галаєвих йде на вибори від трьох партій: «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Слуги народу»

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський, повідомляє RegioNews.

На думку Казанського, вибори в Україні цікавіші за будь-яку комедію:

У Сумах до місцевої ради балотуються Магомед Галаєв і два його сина Расул і Рустам. І все від різних партій. Магомед Галаєв від "Батьківщини", Расул Галаєв від "ЄС", а Рустам Галаєв від "Слуги народу", – написав Казанський.

Українські вибори смішніші за будь-яку комедію. У Сумах до місцевої ради балотуються Магомед Галаєв та два його сини... Опубліковано Денисом Казанским Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей".