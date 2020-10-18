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18 жовтня 2020, 14:04 10

У Сумах члени однієї родини йдуть на вибори від трьох різних партій

18 жовтня 2020, 14:04 10
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Фото: Сумська міська рада
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У сумах сім'я Галаєвих йде на вибори від трьох партій: «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Слуги народу»

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський, повідомляє RegioNews.

На думку Казанського, вибори в Україні цікавіші за будь-яку комедію:

У Сумах до місцевої ради балотуються Магомед Галаєв і два його сина Расул і Рустам. І все від різних партій. Магомед Галаєв від "Батьківщини", Расул Галаєв від "ЄС", а Рустам Галаєв від "Слуги народу", – написав Казанський.

Українські вибори смішніші за будь-яку комедію. У Сумах до місцевої ради балотуються Магомед Галаєв та два його сини...

Опубліковано Денисом Казанским Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей".

Суми горсовет Кандидат депутати Слуга народа Батьківщина Європейська солідарність
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