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18 октября 2020, 16:55 15

Глава Харьковской ОГА Кучер снял пародию на предвыборный ролик Добкина

18 октября 2020, 16:55 15
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Алексей Кучер баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа"
Алексей Кучер баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа"
Фото: Facebook
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Глава Харьковской ОГА снял «ремейк» нашумевшего ролика Михаила Добкина, в котором брал участие главный конкурент Кучера на местных выборах, мэр Харькова Геннадий Кернес.

Новый ролик Алексея Кучера можно посмотреть в его Youtube-канале, пишет RegioNews.

В сети появилось видео, где глава ХОГА и кандидат на пост мэра Харькова Алексей Кучер "дискутирует" с конкурентом в борьбе за мэрское кресло Геннадием Кернесом, вспомнив предвыборный ролик Михаила Добкина 15-летней давности, в записи которого Кернес принимал активное участие.

"Дискусия" Кучера и Кернеса о состоянии жилищно-комунального хозяйства и медицины города щедро усеяна нецензурщиной, потому детям ее смотреть не советуют.

В сети видео вызвало неоднозначные отзывы о "Зе-мэре" Кучере. Большинство пользователей все же сошлось на том, что на видео, во-первых, "перебор" матюков, а во-вторых, пародировать тяжело больного человека, который не сможет ответить тем же, как минимум неэтично. Напомним, мэр Харькова Кернес лечится в Германии от осложнений коронавируса и ему трудно разговаривать.

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Кернес Геннадий реклама мэр Харьков видео Кучер Алексей Кандидат
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