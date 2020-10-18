Кандидатка до Київради від "Слуги народу" Палійчук заявляє про погрози вбивством

На її агітаційному кубі написали "Будемо стріляти"

На її агітаційному кубі написали "Будемо стріляти"

Фото: Facebook

Кандидатка від "Слуги народу" до Київради Юлія Палійчук заявляє про погрози вбивством. Політик стверджує, що її агітаційні куби регулярно вночі шматують невідомі.

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", інформує RegioNews.

Кандидат у депутати Київради від партії "слуги народу" Юлія Палійчук (№1 у списку партії в Дніпровському районі) сьогодні вранці отримала погрозу вбивством. Написи з погрозами були нанесені на агітаційні куби кандидата, розташовані в Києві біля будинків за номерами 1 і 9 на вулиці Раїси Окіпної", - сказано в повідомленні.

У партії стверджують, що такий напис нанесли вперше, але до цього невідомі регулярно знищували ночами агітацію Палійчук. За останні 10 днів було знищено 52 рекламних банера.

Щоночі, приблизно в один і той же час, до наших кубів приходять двоє людей, один з яких ріже агітаційні матеріали, інший - фотографує та надсилає замовнику. Іноді це один чоловік, який і ріже, і фотографує", - розповіла Палійчук.

Куби систематично псують в одних і тих же районах, на одних і тих же місцях - Русанівка, Березняки, проспект Соборності, вулиця Раїси Окіпної, додали в партії. Там також повідомили, що Юлія Палійчук звернулася з відповідною заявою в поліцію.

Кандидатці в депутати Київради від "Слуги Народу" погрожують вбивством. Кандидатка в депутати Київради від партії... Опубліковано Слуга Народу Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Київщині кандидата на голову ВІДГ підозрюють у підкупі виборців.