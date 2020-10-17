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Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Харковом виділили близько 1 млн доларів
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17 жовтня 2020, 11:42 5

Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Харковом виділили близько 1 млн доларів

17 жовтня 2020, 11:42 5
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Фото: mil.gov.ua
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У Міністерстві оборони України повідомили, що виділили перші кошти в розмірі понад 28 млн гривень сім'ям військовослужбовців, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом на Харківщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Міністерство оборони перерахувало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги за військовослужбовців, загиблих внаслідок катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області. Понад 28 млн грн спрямовано Сухопутнім військам ЗСУ для розподілу по військкоматах. Наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги", - йдеться в повідомленні.

Рішення про виплату прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил.

"На сьогодні продовжує працювати Урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Результати роботи останньої мають бути подані Міністру оборони України до 25 листопада. Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

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