10:28  17 октября
Новый антирекорд COVID-19: в Украине зафиксировано 6410 случаев заболевания
11:42  17 октября
Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выделили около 1 млн долларов
10:04  17 октября
Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие: стреляли вблизи Водяного и Марьинки
UA | RU
UA | RU
17 октября 2020, 11:42 5

Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выделили около 1 млн долларов

17 октября 2020, 11:42 5
Читайте також українською мовою
Госпомощь должны перечислить уже на следующей неделе
Госпомощь должны перечислить уже на следующей неделе
Фото: mil.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Министерстве обороны Украины сообщили, что выделили первые средства в размере более 28 млн гривен семьям военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе под Чугуевом на Харьковщине. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области. Более 28 млн грн направлено Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в сообщении.

Решение о выплате принято в отношении 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил.

"На сегодняшний день продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы последней должны быть представлены Министру обороны Украины до 25 ноября. Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы", - добавили в Минобороны.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

авиакатастрофа катастрофа Минобороны деньги курсант
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »