Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выделили около 1 млн долларов

Госпомощь должны перечислить уже на следующей неделе

Госпомощь должны перечислить уже на следующей неделе

Фото: mil.gov.ua

В Министерстве обороны Украины сообщили, что выделили первые средства в размере более 28 млн гривен семьям военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе под Чугуевом на Харьковщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области. Более 28 млн грн направлено Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в сообщении.

Решение о выплате принято в отношении 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил.

"На сегодняшний день продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы последней должны быть представлены Министру обороны Украины до 25 ноября. Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы", - добавили в Минобороны.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.