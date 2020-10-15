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15 жовтня 2020, 18:12 80

Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)

15 жовтня 2020, 18:12 80
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Крім Харкова, "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області
Крім Харкова, "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області
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Голова Харківської ОДА Олексій Кучер проводить екстрене засідання з даного питання, обговорюються обмеження, які введуть в місті.

Про це каналу Pavlovsky News повідомили в оточенні керівника Харківської області, передає RegioNews.

Там уточнили, що зараз Олексій Кучер проводить екстрене засідання з даного питання.

Як відомо, "червона зона" передбачає повернення до суворих карантинних обмежень. Зокрема, повинен припинити роботу громадський транспорт, закриються ресторани, ТРЦ, кінотеатри, навчальні заклади.

В таких регіонах діє масковий режим у громадських місцях, заборонена робота готелів, розважальних закладів та спортзалів.

Тільки що Харків внесли в червону зону. Про це нам повідомили в оточенні харківського губернатора. Там уточнили, що...

Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Кілька хвилин тому інформацію про "червону зону" підтвердив і голова ОДА Олексій Кучер.

Усе серйозно. У "червоній" зоні: ХАРКІВ Люботин Богодухівський район Лозівський район Первомайський район

Опубліковано Олексієм Кучером Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків. Найбільше нових заражень виявили у Харківській області і в Києві.

карантин Харьків Кучер Олексій червона зона Обмеження
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