Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер проводить екстрене засідання з даного питання, обговорюються обмеження, які введуть в місті.
Про це каналу Pavlovsky News повідомили в оточенні керівника Харківської області, передає RegioNews.
Там уточнили, що зараз Олексій Кучер проводить екстрене засідання з даного питання.
Як відомо, "червона зона" передбачає повернення до суворих карантинних обмежень. Зокрема, повинен припинити роботу громадський транспорт, закриються ресторани, ТРЦ, кінотеатри, навчальні заклади.
В таких регіонах діє масковий режим у громадських місцях, заборонена робота готелів, розважальних закладів та спортзалів.
Тільки що Харків внесли в червону зону. Про це нам повідомили в оточенні харківського губернатора. Там уточнили, що...Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 15 жовтня 2020 р.
Кілька хвилин тому інформацію про "червону зону" підтвердив і голова ОДА Олексій Кучер.
Усе серйозно. У "червоній" зоні: ХАРКІВ Люботин Богодухівський район Лозівський район Первомайський районОпубліковано Олексієм Кучером Четвер, 15 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків. Найбільше нових заражень виявили у Харківській області і в Києві.