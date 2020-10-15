Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)

Крім Харкова, "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області

Крім Харкова, "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер проводить екстрене засідання з даного питання, обговорюються обмеження, які введуть в місті.

Про це каналу Pavlovsky News повідомили в оточенні керівника Харківської області, передає RegioNews.

Там уточнили, що зараз Олексій Кучер проводить екстрене засідання з даного питання.

Як відомо, "червона зона" передбачає повернення до суворих карантинних обмежень. Зокрема, повинен припинити роботу громадський транспорт, закриються ресторани, ТРЦ, кінотеатри, навчальні заклади.

В таких регіонах діє масковий режим у громадських місцях, заборонена робота готелів, розважальних закладів та спортзалів.

Тільки що Харків внесли в червону зону. Про це нам повідомили в оточенні харківського губернатора. Там уточнили, що... Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Кілька хвилин тому інформацію про "червону зону" підтвердив і голова ОДА Олексій Кучер.

Усе серйозно. У "червоній" зоні: ХАРКІВ Люботин Богодухівський район Лозівський район Первомайський район Опубліковано Олексієм Кучером Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків. Найбільше нових заражень виявили у Харківській області і в Києві.