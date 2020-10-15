Харьков внесли в "красную зону" карантина (ОБНОВЛЕНО)

Кроме Харькова, "красными" стали также город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области

Кроме Харькова, "красными" стали также город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер проводит экстренное заседание по данному вопросу, обсуждаются ограничения, которые введут в городе.

Об этом каналу Pavlovsky News сообщили в окружении руководителя Харьковской области, передает RegioNews.

Там уточнили, что сейчас Алексей Кучер проводит экстренное заседание по данному вопросу.

Как известно, "красная зона" предусматривает возвращение к строгим карантинным ограничениям. В частности, должен прекратить работу общественный транспорт, закроются рестораны, ТРЦ, кинотеатры и учебные заведения.

В таких регионах действует масочный режим в общественных местах, запрещена работа гостиниц, развлекательных заведений и спортзалов.

Только что Харьков внесли в красную зону. Об этом нам сообщили в окружении харьковского губернатора. Там уточнили, что... Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Несколько минут тому информацию о "красной зоне" подтвердил и глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Усе серйозно. У "червоній" зоні: ХАРКІВ Люботин Богодухівський район Лозівський район Первомайський район Опубліковано Олексієм Кучером Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки более 5 тысяч новых случаев. Больше всего новых заражений выявили в Харьковской области и в Киеве.