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15 октября 2020, 18:12 96

Харьков внесли в "красную зону" карантина (ОБНОВЛЕНО)

15 октября 2020, 18:12 96
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Кроме Харькова, "красными" стали также город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области
Кроме Харькова, "красными" стали также город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области
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Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер проводит экстренное заседание по данному вопросу, обсуждаются ограничения, которые введут в городе.

Об этом каналу Pavlovsky News сообщили в окружении руководителя Харьковской области, передает RegioNews.

Там уточнили, что сейчас Алексей Кучер проводит экстренное заседание по данному вопросу.

Как известно, "красная зона" предусматривает возвращение к строгим карантинным ограничениям. В частности, должен прекратить работу общественный транспорт, закроются рестораны, ТРЦ, кинотеатры и учебные заведения.

В таких регионах действует масочный режим в общественных местах, запрещена работа гостиниц, развлекательных заведений и спортзалов.

Только что Харьков внесли в красную зону. Об этом нам сообщили в окружении харьковского губернатора. Там уточнили, что...

Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Несколько минут тому информацию о "красной зоне" подтвердил и глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Усе серйозно. У "червоній" зоні: ХАРКІВ Люботин Богодухівський район Лозівський район Первомайський район

Опубліковано Олексієм Кучером Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки более 5 тысяч новых случаев. Больше всего новых заражений выявили в Харьковской области и в Киеве.

карантин Харьков Кучер Алексей красная зона Ограничение
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