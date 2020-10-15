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15 жовтня 2020, 17:30 3

Єдиний вцілілий у авіатрощі Ан-26 курсант збирається повернутися до служби

15 жовтня 2020, 17:30 3
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Курсанта також нагородили медаллю "За військову службу Україні"
Курсанта також нагородили медаллю "За військову службу Україні"
Фото: depo.ua
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Курсанту Харківського національного університету Повітряних Сил В’ячеславу Золочевському, який вижив внаслідок падіння літака Ан-26 і збирається повернутися до служби, вручили медаль "За військову службу Україні".

Про це повідомили у Інформагентстві Міністерства оборони АрміяInform, пише RegioNews.

Нагороду курсанту передав керівник навчального закладу Олександр Турінський.

Золочевський зазначив, що у військовому шпиталі, де він перебуває, отримав усю необхідну допомогу й моральну підтримку.

Триває реабілітаційний період, після чого я повертаюся до служби та наздоганятиму програму", - сказав Золочевський.

У Міноборони уточнили, що реабілітацію курсант проходитиме вдома. Вона триватиме близько місяця. До навчання В`ячеслав Золочевський повернеться ще в цього року.

Крім того, йому нарахують грошову виплату, розмір якої визначить військово-лікарська комісія.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26, загинули 26 людей, вижити вдалося лише одному курсанту В`ячеславу Золочевському.

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